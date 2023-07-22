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В Москве десятки человек пострадали из-за прорыва горячей воды в ТЦ

В московском ТЦ «Времена года» десятки людей пострадали при прорыве трубы с горячей водой
В шестиэтажном ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, десятки человек получили ожоги различной степени тяжести, некоторые остаются заблокированными на втором этаже здания
Фото: Александра Краснова / ТАСС
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, десятки человек пострадали, многие остаются заблокированными в здании. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«В ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди», — сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, пострадали 70 человек, пишет SHOT. Mash отмечает, что врачи уже приступили к осмотру пострадавших. По данным телеграм-канала, несколько человек остаются заблокированными на втором этаже здания — им не дает выйти сильный напор кипятка.

Телеграм-канал Baza позже сообщил, что у 20 человек врачи выявили ожоги различной степени тяжести, еще четверых госпитализировали.

По данным канала, трубу прорвало под цехами «Глобус Гурмэ» на минус первом этаже ТЦ.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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