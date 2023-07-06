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«Огромная река» образовалась на севере Москвы из-за прорыва трубы

На севере Москвы затопило дорогу из-за прорыва трубы

«Огромная река» образовалась на севере Москвы из-за прорыва трубы
Video

Дорогу на Зеленоградской улице на севере Москвы затопило, сообщили РБК очевидцы. «Около 8:30 была огромная река, не смогла пройти к почте. Вода откуда-то издалека идет», — рассказала местная жительница.

В опубликованном видеоролике видно, как вода с большой скоростью затапливает улицу.

В ГБУ «Жилищник района Ховрино» уточнили, что произошло повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения.

«Аварийная служба работает, скоро все устранят», — добавили в управе района.

Теги
прорыв трубы Москва ГБУ Жилищник новости

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