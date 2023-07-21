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Бывшего зама Гладкова задержали по подозрению в крупной взятке
Экс-вице-губернатор Белгородской области Полежаев задержан по подозрению во взятке
Константин Полежаев
Следователи задержали бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По ч. 6 ст. 290 УК ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Источник «РИА Новости» уточнил, что в деле Полежаева несколько эпизодов.
Полежаев был главой администрации Белгорода в 2015-2019 годах, в затем был заместителем губернатора области по вопросам ЖКХ. Губернатор Вячеслав Гладков уволил его 4 июля за «за систематическое невыполнение своих обязанностей».
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