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Промоутеры включили в договоры с артистами запрет заявлений о политике

Организаторы концертов стали включать в договоры запрет политических заявлений
Организаторы концертов начали указывать в договорах с артистами ограничения заявлений на политические темы, которые, в частности, могут содержать несоответствующую действительности информацию о военной операции на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупные концертные агентства стали включать в контракты с российскими артистами пункт, запрещающий политические заявления со сцены во время концертов. О такой практике РБК сообщили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI (привозило в Россию, в частности, Rammstein, Оззи Осборна, устраивало выступления «Арии», «Алисы» и др.). Такая практика в последние месяцы носит массовый характер и касается почти всех крупных мероприятий, уточнил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Его слова подтвердили еще два собеседника РБК.

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В распоряжении РБК имеется копия договора с одной из российских групп. В контракте действительно прописан пункт, согласно которому исполнитель «обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта». Он не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ». Кроме того, артист не может использовать «государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

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Если это условие будет нарушено и концерт будет перенесен или отменен, исполнителю придется за свой счет компенсировать расходы на организацию мероприятия. В контракте также прописан штраф в размере 500 тыс. руб., который музыкантам придется выплатить в течение трех дней после нарушения.

Размер штрафа, как правило, зависит от конкретной группы, уточняет один из источников РБК. По его словам, в ряде случаев штраф может «кратно» превышать гонорар. Размер штрафов устанавливается индивидуально, но не менее стоимости гонорара за выступление, подтвердил Ратников.

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В договорах с некоторыми артистами может быть прописан запрет на политические высказывания не только непосредственно со сцены, но и в рамках промокампании конкретного концерта или тура, рассказал еще один источник. Этот запрет затрагивает, в частности, социальные сети, интервью и общение с фанатами. Однако предоставить образец такого контракта собеседник РБК отказался.

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Фото:Вениамин Демидецкий / ТАСС

Необходимость включить в договоры пункт о запрете политических высказываний со сцены Ратников объяснил попыткой «застраховать выступление артиста». Другой собеседник РБК отметил, что это в большей степени связано с повышенными рисками запрета деятельности самого промоутера, организовавшего «провокационный концерт». Широкое распространение такая практика получила в апреле на фоне публичных заявлений ряда музыкантов, не поддержавших спецоперацию. Раньше подобных пунктов в договорах не было, отметил один из собеседников РБК.

Примеры отмены концертов

В конце февраля российский рэпер Oxxxymiron объявил об отмене трех концертов в Санкт-Петербурге. В начале лета концерты в России, Украине и Белоруссии отменил белорусский рэпер Макс Корж. Группы «Аквариум», «Мумий Тролль» и Tequilajazzz приостановили концертную деятельность. Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин объявил о распаде коллектива. Об отмене концертов сообщали также группы ДДТ и «Машина времени».

26 июня концертная площадка «Главклуб» сообщила об отмене в тот же день выступления группы Anacondaz в рамках фестиваля PunkRupor, а также концертов группы «Несчастный случай» 3 июля и Манижи 8 июля на фоне «звонков из разных инстанций» и внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

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Певица Manizha (Манижа Сангин)

Контракт между промоутерами или организаторами концертов и артистами является обычным гражданско-правовым договором оказания услуг или же имеет в себе элементы агентского договора, а значит, подчиняется стандартным правилам Гражданского кодекса, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Поэтому любые обязательства, за исключением тех, которые прямо нарушают законодательный запрет, могут быть оговорены сторонами в рамках такого договора. «Если исполнитель подписался под договором, что он обязуется говорить какие-то вещи или, наоборот, воздержаться от каких-то комментариев, юридически это абсолютно адекватные обязательства, ничего противопоставлено здесь не может быть. А значит, и штрафы организаторы концертов и владельцы площадок с артистов действительно смогут взыскать», — объясняет Данилов.

Концерты пусть и особый, культурный, но все же бизнес, действующий в конкретное время в конкретной стране, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его мнению, прописанные в договорах ограничения «логичны»: «Самодеятельность со стороны музыкантов, людей творческих, может привести к убыткам промоутера, особенно если речь идет не об одном концерте, а о серии».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
концерты российские артисты музыка фестивали
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