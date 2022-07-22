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РПЦ предложила поправки в закон о передаче святынь из музеев

Дискуссия вокруг закона возобновилась после недавней временной передачи иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Против этого выступили сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили правительству поправки к законопроекту, которые позволят передавать религиозным организациям священные предметы из музейных фондов, сообщила «Интерфаксу» руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По данным агентства, речь идет о поправках в законопроект о закреплении принципа целостности собрания музеев в России, который правительство подготовило по поручению президента. Он содержит изменения в ст. 26 закона «Основы законодательства о культуре» и в ст. 7 и 16 закона «О музейном фонде и музеях в России».

Поправки РПЦ направлены на то, чтобы «музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России», сообщила Чернега.

По ее словам, в настоящее время эти поправки проходят согласование.

Икону «Троица» Рублева вернули в Третьяковку после отправки в лавру
Общество
Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости

Поводом для дискуссии вокруг вопроса передачи святынь из музеев стало недавняя передача иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. До вечера 18 июля она должна была находиться в лавре, где проходили торжественные богослужения.

По данным «Ведомостей», РПЦ направила запрос в Третьяковскую галерею с просьбой передать икону еще в мае. Позже прошел реставрационный совет, на котором искусствоведы, научные сотрудники и реставраторы Третьяковки пришли к выводу, что перевозить икону нельзя, поскольку только в условиях музея можно обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

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Первый замдиректора Третьяковки Лидия Иовлева говорила «Коммерсанту», что «всем, кто занимается древнерусским искусством и знает состояние иконы Рублева, понятно, что перемещать ее за 70 км (хоть в спецящиках, хоть в колбах) невозможно».

Тем не менее 17 июля икону все же вывезли из галереи. На месте ее поместили в специальную капсулу для поддержания климатического режима «с соблюдением всех необходимых предосторожностей». Икона была возвращена в музей 19 июля.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917-го ее хранили в лавре, а в 1929 году отправили в Третьяковку. С тех пор икону вывозили из галереи только один раз — во время эвакуации в период Великой Отечественной войны.

В ноябре 2008 года протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший пресс-службу тогдашнего патриарха Алексия II, также просил у Третьяковской галереи предоставить икону на праздник Троицы. «Даже заключенных за хорошее поведение на время отпускают домой. Может быть, за 100 лет хорошего поведения эта икона заслужила хотя бы на три дня отпуск домой, а потом обратно в тюрьму», — отмечал Вигилянский.

Тогда музей отказал РПЦ в просьбе на три дня вывезти икону в Сергиев Посад. Сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян говорил, что транспортировка в лавру для «Троицы» будет «практически смертельна».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РПЦ музей поправки
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