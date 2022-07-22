Володин предложил сократить отпуска чиновникам и депутатам

Отпуска депутатов следует сократить до минимума в 28 календарных дней вместо положенных 42, считает Володин. Он посоветовал брать пример с Путина, который «всегда на работе», и заявил, что «у политиков отпусков не бывает»

Вясечлав Володин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Отпуска чиновников и депутатов Государственной думы следует сократить с учетом текущей ситуации, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба.

«Правильно было бы исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу», — сказал он.

Для этого парламентарии должны будут внести поправки в законодательство, в том числе в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», отметил Володин.

Согласно ст. 28 этого документа продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска депутата Госдумы составляет 42 календарных дня. В отдельных случаях она может быть увеличена. Минимальная продолжительность отпуска равна 28 календарным дням (ст. 115 ТК).

Спикер палаты также добавил, что «у политиков отпусков не бывает», и посоветовал брать пример с российского президента Владимира Путина, который «всегда на работе». В середине июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что полноценного отпуска у президента в этом году не будет. Путин не уходил на каникулы и в 2021 году, однако провел несколько дней в Сибири в марте и в сентябре. Вместе с Путиным отдыхал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В день завершения весенней сессии, 6 июля, Володин предложил депутатам Госдумы провести отпуск в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и заняться проблемами местного населения. Однако 15 июля палата провела внеочередное пленарное заседание. На нем обсуждались 17 законопроектов и назначение Дениса Мантурова на должность вице-премьера правительства.