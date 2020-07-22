Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги

Повестки в суд получили первый секретарь отделения компартии в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и депутат от КПРФ в местной Думе Сергей Ильин

Фото: Амурский обком КПРФ / Vk

Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Агентство AmurMedia со ссылкой на еще одного депутата краевой Думы коммуниста Максима Кукушкина сообщило, что Ильина полицейские в среду доставили в суд, однако решение не было вынесено из-за неготовности документов.

«Так как эта статья за организацию митингов — арестная, то есть до 15 суток ареста могут дать, то сразу после подписания протокола сотрудники полиции вместе с Сергеем Ильным поехали в суд. Там по документам, как я понял, у полиции были недоработки, и суд вернул дело на доработку. Поэтому вопрос пока открыт», — сообщил Кукушкин.

Депутат напомнил, что за нарушение правил проведения митингов Ильин и Перевезенцев могут быть либо оштрафованы, либо приговорены к административному аресту. Кроме того, крупный штраф может быть наложен на местное отделение КПРФ.

«Но будет удивительно, если так жестко накажут, ведь у нас есть конституционное право выйти на свободный и мирный протест. Никто его не отменял, уведомление мы подали», — заключил Кукушкин (цитата по DVHab).