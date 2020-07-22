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Дело губернатора Фургала ,  
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Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги

Повестки в суд получили первый секретарь отделения компартии в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и депутат от КПРФ в местной Думе Сергей Ильин
Фото: Амурский обком КПРФ / Vk
Фото: Амурский обком КПРФ / Vk

Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Агентство AmurMedia со ссылкой на еще одного депутата краевой Думы коммуниста Максима Кукушкина сообщило, что Ильина полицейские в среду доставили в суд, однако решение не было вынесено из-за неготовности документов.

«Так как эта статья за организацию митингов — арестная, то есть до 15 суток ареста могут дать, то сразу после подписания протокола сотрудники полиции вместе с Сергеем Ильным поехали в суд. Там по документам, как я понял, у полиции были недоработки, и суд вернул дело на доработку. Поэтому вопрос пока открыт», — сообщил Кукушкин.

Депутат напомнил, что за нарушение правил проведения митингов Ильин и Перевезенцев могут быть либо оштрафованы, либо приговорены к административному аресту. Кроме того, крупный штраф может быть наложен на местное отделение КПРФ.

«Но будет удивительно, если так жестко накажут, ведь у нас есть конституционное право выйти на свободный и мирный протест. Никто его не отменял, уведомление мы подали», — заключил Кукушкин (цитата по DVHab).

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Собеседник «РИА Новости» в хабаровском отделении КПРФ рассказал, что Перевезенцеву вручена повестка и он должен явиться в полицейский участок 23 июля.

Сам Ильин подтвердил агентству, что получил повестку еще 17 июля, в среду явился в полицию и был доставлен оттуда в суд, но разбирательство было отложено из-за некомплекта представленных полицией документов. «Предъявляют организацию несанкционированного митинга, хотя мы заранее уведомили мэрию», — заметил Ильин.

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Политика
Фото: guruff / Instagram

Несанкционированные митинги и шествия в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края начались 11 июля после задержания губернатора, члена ЛДПР Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, совершенных одной из преступных группировок в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Участники акций протеста требуют, в частности, проведения честного суда над Фургалом в Хабаровске.

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Проведение митингов не остановило даже прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края, представителя ЛДПР Михаила Дегтярева. По данным DVhab, митинг у здания правительства края прошел и сегодня, однако Дегтярев на призывы выйти к митингующим ответил отказом. «Диктовать мне, что делать, выходить или не выходить, не позволю», — заявил врио главы региона.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Хабаровский край, КПРФ, административное дело
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