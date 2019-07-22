Попавший в Раду лидер «Океана Эльзы» предложил закон о гастролях в Россию

По мнению Святослава Вакарчука, Украине нужен «четкий закон» о сосуществовании со «страной-агрессором». В противном случае, по его словам, общество всегда будет разделено

Святослав Вакарчук (Фото: Zuma / TASS)

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» (по предварительным данным проходит в Верховную раду) Святослав Вакарчук заявил, что Украине нужен закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах. Такое заявление Вакарчук сделал в интервью «Укринформ» по поводу законодательного урегулирования гастрольной деятельности украинских артистов на территории России.

По мнению Вакарчкука, на сегодняшний момент Украина «страдает от двойных стандартов», поскольку государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В этой связи, считает политик и музыкант, на первый план выходит вопрос моральной ответственности людей. «Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие — напротив — активно гастролируют в России», — сказал Вакарчук.

Специальный закон, в котором бы оговаривались правила сосуществования с Россией, помог бы исправить ситуацию, считает он. «Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом», — пояснил свою мысль Вакарчук.