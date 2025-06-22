CША обратились к Китаю для воздействия на Иран

Нарушение судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана может привести к «масштабной эскалации», на которую должны отреагировать не только США, заявил Рубио. Он призвал Пекин убедить Тегеран не перекрывать Ормузский пролив

Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рубио, если иранские власти решатся перекрыть Ормузскй пролив, это станет для них «еще одной ужасной ошибкой». «Для них это будет экономическим самоубийством, и у нас есть варианты, как с этим справиться», — сказал американский госсекретарь.

Рубио отметил, что нарушение судоходства в Ормузском проливе со стороны Тегерана привело бы к «масштабной эскалации», на которую вынуждены бы были отреагировать не только США, но и другие страны. «Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», — сказал он.

От бесперебойных поставок энергоносителей и безопасного судоходства в Ормузском проливе зависят в первую очередь импортеры и экспортеры энергоносителей, поставляемых по этому маршруту. К первым относятся Китай, Индия, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза. Нефть и газ по этому маршруту поставляют Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ и Бахрейн. Всего через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Большинство стран считает Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется международным морским правом, в частности, ст. 37 Конвенции ООН по морскому праву. Однако ни Иран, ни США не ратифицировали это соглашение.

О закрытии Ормузского пролива иранские власти задумались после начала военной операции Израиля. Член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари заявил, что Тегеран может принять соответствующее решение «без колебаний». 22 июня телеканал Press TV сообщил, что парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива в ответ на израильские удары. Косари отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает Совет национальной безопасности страны.