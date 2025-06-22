Вице-президент США назвал «самоубийственное» решение для Ирана

Вся экономическая деятельность Ирана осуществляется через Ормузский пролив, его перекрытие станет для экономики страны «самоубийством», заявил Вэнс. Он подчеркнул, что США воюют не с Ираном, а «с его ядерной программой»

Джей Ди Вэнс (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана и станет «самоубийством», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью каналу NBC News.

Ранее сегодня парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива в ответ на израильские удары, сообщил телеканал Press TV. Член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари отметил, что окончательное решение по этому вопросу принимает Совет национальной безопасности страны.

«Вся их экономическая деятельность осуществляется через Ормузский пролив. Если они захотят ее уничтожить и вызвать мировой кризис, это будет их решение. Но зачем им это? Это было бы самоубийством», — сказал Вэнс.

Ормузский пролив считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ) на азиатские рынки. Через пролив проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Большинство стран считает Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется международным морским правом, в частности, ст. 37 Конвенции ООН по морскому праву. Однако ни Иран, ни США не ратифицировали это соглашение.

Комментируя ночную атаку американских военных по трем иранским ядерным объектам, Вэнс подчеркнул, что США хотят мира с Ираном «в контексте отсутствия у них программы создания ядерного оружия». «Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, мы воюем с его ядерной программой», — сказал он.

По словам вице-президента, американский президент США Дональд Трамп еще в середине мая пришел к выводу, что переговоры с Ираном ни к чему не ведут, и направил непублично ультиматумы. «И в конце концов мы решили сами уничтожить [объект] в Фордо и некоторые другие объекты», — сказал он.

«Иранцы явно не очень хороши в войне. Возможно, им стоит последовать примеру президента Трампа и дать миру шанс. Если они настроены серьезно, я гарантирую вам, что президент Соединенных Штатов настроен так же», — добавил Вэнс.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, пригрозил президент США.

Удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры Ирана с 13 июня продолжает наносить и Израиль. Начало операции «Восстающий лев» страна объяснила ядерной угрозой, исходящей со стороны Тегерана. Иран отвергает обвинения в работе над созданием ядерного оружия. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные шаги для защиты своих интересов и суверенитета.