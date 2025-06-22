Как выглядит примененная США против Ирана крупнейшая неядерная бомба

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Архивные кадры испытаний американской бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), крупнейшей в мире неядерной бомбы. Первым в истории случаем ее боевого применения стал удар США по иранским ядерным объектам. Бомбу производит корпорация Boeing, она есть только у армии США, а другим странам не поставлялась.

Длина бомбы — шесть метров. Она способна пробивать на глубину примерно в 61 метр и затем уже взрывается, писал Би-би-си. Если сбрасывать бомбы последовательно одну за другой, то каждая из них будет проникать все глубже. Они мощнее, чем Massive Ordnance Air Blast, известная как «Мать всех бомб».