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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Московки

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Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись в Харьковской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Московка в Харьковской области.

Этот населенный пункт находится на северо-западной окраине Купянска.

Московка расположена на железной дороге, связывающей Купянск и Волчанск.

Минобороны также сообщило, что за последнюю неделю были заняты следующие населенные пункты:

  • в Сумской области взята под контроль Новониколаевка, село к югу от границы с Кореневским районом Курской области;
  • в Харьковской области помимо Московки занято Долгенькое, село к северо-западу от Двуречной;
  • подразделения группировки «Центр» продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, взяв под контроль на охвате Покровска (Красноармейска) населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка, Новониколаевка.

На направлении действий группировок «Восток» и «Юг» российские войска продолжали улучшать позиции и продвигаться вглубь обороны украинской армии.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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