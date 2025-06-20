Минобороны сообщило о занятии Московки

Российские подразделения продвинулись в Харьковской области

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Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Московка в Харьковской области.

Этот населенный пункт находится на северо-западной окраине Купянска.

Московка расположена на железной дороге, связывающей Купянск и Волчанск.

Минобороны также сообщило, что за последнюю неделю были заняты следующие населенные пункты:

в Сумской области взята под контроль Новониколаевка, село к югу от границы с Кореневским районом Курской области;

в Харьковской области помимо Московки занято Долгенькое, село к северо-западу от Двуречной;

подразделения группировки «Центр» продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, взяв под контроль на охвате Покровска (Красноармейска) населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка, Новониколаевка.

На направлении действий группировок «Восток» и «Юг» российские войска продолжали улучшать позиции и продвигаться вглубь обороны украинской армии.