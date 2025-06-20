Минобороны сообщило о занятии Московки
Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Московка в Харьковской области.
Этот населенный пункт находится на северо-западной окраине Купянска.
Московка расположена на железной дороге, связывающей Купянск и Волчанск.
Минобороны также сообщило, что за последнюю неделю были заняты следующие населенные пункты:
- в Сумской области взята под контроль Новониколаевка, село к югу от границы с Кореневским районом Курской области;
- в Харьковской области помимо Московки занято Долгенькое, село к северо-западу от Двуречной;
- подразделения группировки «Центр» продолжили наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, взяв под контроль на охвате Покровска (Красноармейска) населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка, Новониколаевка.
На направлении действий группировок «Восток» и «Юг» российские войска продолжали улучшать позиции и продвигаться вглубь обороны украинской армии.
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