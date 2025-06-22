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Война Израиля и Ирана ,  
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Вэнс выступил против участия США в войне с Ираном

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Вэнс во время напряженного телефонного разговора с Нетаньяху и другими израильскими чиновниками предположил, что Израиль собирается втянуть США в войну с Ираном
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил против того, чтобы Соединенные Штаты участвовали в конфликте Израиля и Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство пересказывает содержание «напряженного» телефонного разговора между представителями Израиля и США в четверг, 19 июня. От израильской стороны в нем участвовали премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и глава генштаба Эяль Замир, от американской — Вэнс и глава Пентагона Пит Хегсет.

Израильские чиновники сообщили, что не хотят ждать две недели, которые президент Дональд Трамп дал Ирану на заключение ядерной сделки с США. По их мнению, этот срок слишком долгий, и «необходимы более срочные действия». Возможности Израиля по атаке на завод по обогащению урана в Фордо, ключевой объект для иранской ядерной программы, ограничены, сообщили источники, а Соединенные Штаты являются единственной страной, обладающей необходимым оружием — авиабомбами Massive Ordnance Penetrator (MOP).

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Вэнс в ответ заявил, что Соединенные Штаты не должны принимать прямого участия в конфликте, и предположил, что израильтяне собираются втянуть страну в войну, сообщили источники агентства.

Среди сторонников Трампа есть разногласия по поводу возможного удара США по Ирану. Часть республиканцев, включая сенатора Линдси Грэма, выразили надежду, что президент поможет Израилю уничтожить ядерную программу Ирана, другие придерживаются иной точки зрения.

Сам Трамп, который в ходе предвыборной кампании обещал закончить «войны за рубежом», делал противоречивые заявления об ирано-израильском конфликте, но в последние дни его риторика стала более жесткой по отношению к Тегерану. В частности, в начале этой недели он назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от страны безоговорочной капитуляции

В субботу, 21 июня, Соединенные Штаты перебросили на тихоокеанский остров Гуам бомбардировщики B-2, способные нести MOP. Однако пока, как передавал CNN, американским военным не поступало приказа о проведении какой-либо операции против Ирана с использованием этих самолетов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джеймс Дэвид Вэнс США Иран Биньямин Нетаньяху Израиль
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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