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Военная операция на Украине ,  
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Le Monde узнала, что США согласовывали с Россией резолюцию ООН об Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Генассамблея ООН 24 февраля одобрила украинскую резолюцию с осуждением России, и американскую, которая оказалась значительно короче. Совбез ООН принял только версию США
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В феврале этого года во время подготовки резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабных военных действий на Украине США согласовывали свой проект документа с представителями России, сообщает Le Monde со ссылкой на британских и французских чиновников.

24 февраля Генассамблея ООН голосовала за два проекта документа. Один предложили Украина и европейские страны, он осуждает действия России и призывает завершить конфликт в этом году, а также защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Второй проект от США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония) оказался значительно короче, такого осуждения он не содержит. После того как европейские страны внесли в американский проект свои поправки, делегаты ООН одобрили оба документа. Совет Безопасности ООН принял только американский вариант.

Как пишет Le Monde, за несколько дней до голосования — 21 февраля — временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа сообщила коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что Вашингтон просит Киев отозвать свой проект, а также рассчитывает, что европейцы поддержат американский.

Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по Украине
Политика
Результаты голосования по проекту резолюции&nbsp;отображаются&nbsp;во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 24 февраля 2025 г.

Де Ривьер ответил, что украинцы откажутся, и спросил, в чем суть американского проекта. «Мир, а не война», — ответила Ши. «Это российско-американская инициатива?» — с иронией поинтересовался французский дипломат. Вудворд «не оценила шутку», пишет Le Monde, но позже британский и французский представители подтвердили, что США действительно обсуждали свой документ с российской стороной.

Во время голосования в Генассамблее Франция внесла в американский проект ряд поправок, в частности, о территориальной целостности Украины. Делегация США изначально отказалась их включить, но позже, по словам европейского депутата, «Соединенные Штаты потерпели фиаско». В итоге американская резолюция изменилась настолько, что сами США не стали за нее голосовать. Украинский проект приняли без изменений.

Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию в первоначальном виде, отклонив поправки и европейских стран, и России. За документ проголосовали 10 членов СБ, а государства Европы воздержались.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ООН резолюция ООН Генассамблея ООН Совбез ООН
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