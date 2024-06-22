Сунак счел заявления идеолога Brexit по Украине угрозой для безопасности

Расширение НАТО и ЕС на восток дало России повод начать военные действия на Украине, заявил накануне один из главных инициаторов Brexit Фараж. Сунак счел его слова угрозой для безопасности страны и ее союзников

Найджел Фараж (Фото: Phil Noble / Reuters)

Высказывания лидера британской правой партии Reform UK, одного из идеологов Brexit Найджела Фаража о конфликте на Украине являются опасными для безопасности Великобритании и ее союзников, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Накануне Фараж сказал, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. «Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его [президента России Владимира Путина] вина, но он использовал то, что мы сделали, как предлог», — говорил лидер Reform UK.

«Сказанное им совершенно неправильно и лишь играет на руку Путину», — сказал Сунак, комментируя слова Фаража. По словам премьера, такого рода «умиротворение» опасно для безопасности Великобритании и ее союзников, и «придает еще больше смелости Путину».

Лидер лейбористов в британском парламенте Кейр Стармер также подверг критике Фаража, назвав его слова «позорными». «Любой, кто баллотируется в парламент, должен четко понимать, что Россия является агрессором, Путин несет ответственность и что мы поддерживаем Украину, как мы это делали с начала этого конфликта. Парламент единодушно говорил об этом с самого начала конфликта», — подчеркнул Стармер.

Сунак и ранее говорил, что обвинять Запад в начале полномасштабного конфликта «явно нелепо». Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина, который в феврале дал интервью журналисту Такеру Карлсону.

Сам Путин неоднократно обвинял западные страны в начале конфликта, тогда как Россия, по его словам, «использует силу, чтобы его остановить». «Вы-то знаете, что происходило: на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — говорил он на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2023 года.

Одной из причин начала военных действий глава государства называл и потенциальное вступление Украины в НАТО, что, по мнению президента, создает угрозы для безопасности России, но не повысит безопасность Киева, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене».