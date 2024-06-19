Южнее Курска сбили ракету

Перед тем как в Курской области сбили ракету, в регионе была объявлена ракетная опасность

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Силы ПВО сбили украинскую ракету над Медведенским районом Курской области, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Медведенский район расположен к югу от регионального центра.

Смирнов не уточнил, какую именно ракету сбили, о последствиях на земле также не сообщалось.

Курская область имеет общие границы с Сумской областью Украины. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность. Сигнал опасности включили в 14:19, Смирнов призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Чуть позже он сообщил, что в небе над Курской областью работает ПВО, а в 14:47 власти региона объявили об отмене ракетной опасности.

После начала военной операции в Курской области и других приграничных регионах системы ПВО срабатывают на воздушные цели. 16 июня в селе Троицкое беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате в жилом доме начался пожар. В этот день средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и обезвредили 11 украинских дронов.