В Париже арестовали мужчину за подготовку атак на евреев на Олимпиаде

Арестованный юноша назвал свои планы фантазиями стать борцом за ислам из-за войны на Ближнем Востоке. Его считают подельником ранее арестованного по этому же обвинению 13-летнего мальчика из Чечни

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Париже предъявили обвинение 19-летнему юноше, подозреваемому в преступном сговоре для нападений на евреев, его арестовали, передает Le Parisien.

Парня задержали у него дома следователи Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Он обсуждал планы атак в Telegram. «Речь шла о совершении нападений на евреев во время Олимпийских игр», — уточняет источник издания.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Арестованный назвал переписку просто фантазиями и признался, что заблуждался, мечтая стать борцом за ислам из-за войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Он подчеркнул, что не привержен радикальным мировоззрениям и прежде не был судим.

Следствие уверено, что он контактировал с другим арестованным, 13-летним подростком, которого задержали в середине июня по аналогичному обвинению. По происхождению он чеченец. По данным следователей, мальчик намеревался напасть на стадион «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене во время Олимпийских игр, где запланировано несколько футбольных матчей.

На этой неделе 12-летняя жительница Парижа обвинила трех несовершеннолетних мальчиков в изнасиловании и неоднократных антисемитских оскорблениях с их стороны.

Подозреваемых арестовали, им от 12 до 13 лет. Двоим из них предъявили обвинения в групповом изнасиловании, угрозах смертью, оскорблениях и антисемитском насилии, а третий подросток получил статус свидетеля по делу об изнасиловании и обвиняемого по другим преступлениям.

В районе Курбевуа прошел митинг. «К ужасу этого поступка добавилось позорное слово: антисемитизм», — подчеркнул мэр Жак Коссовски.