Глава МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

Послу Белоруссии в Израиле вручили ноту из-за слов Лукашенко о евреях, глава израильского МИДа назвал их неприемлемыми и возмутительными. Президент отмечал, что большинство привлеченных коррупционеров в республике — евреи

Исраэль Кац (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Глава МИД Израиля Исраэль Кац называл высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о евреях, замешанных в коррупции в республике, неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. Об этом сообщает агентство JNS.

По словам Каца, в связи с этим глава Евразийского бюро израильского МИДа Юваль Фукс подал ноту протеста послу Белоруссии в Израиле Евгению Воробьеву.

14 июня Лукашенко обсуждал на совещании с правительством последние коррупционные скандалы. Он отметил, что из трех десятков привлеченных к ответственности чиновников больше половины — евреи. «Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем. Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки», — приводит слова Лукашенко JNS.

Официальные лица Белоруссии не комментировали сложившуюся ситуацию.

Агентство отмечает, что президент Белоруссии неоднократно допускал антисемитские высказывания. Так, JNS приводит в пример его заявление от 2017 года, когда Лукашенко «обвинил евреев в превращении Бобруйска, исторического белорусского города с глубокими еврейскими связями, в «свинарник».