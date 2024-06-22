Самарский министр рассказал, что в СИЗО его научили «входить в хату»

Пивкина арестовали по делу о «коррупционном картеле» в Самарской области. Он поделился, что научился «входить в хату» и после ночи в СИЗО проснулся другим человеком

Иван Пивкин (Фото: Правительство Самарской области)

В Самаре арестовали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, передает местное издание «63».

На заседании Пивкин рассказал об условиях содержания в СИЗО. На вопрос адвоката, сколько человек было в камере, он ответил: «В хате? Двое. Объяснили, как входить в хату». Одного из арестантов врио министра назвал «консультантом», который отбыл в заключении несколько сроков. «Утром я проснулся другим человеком», — сказал Пивкин.

Его задержали накануне в рабочем кабинете по уголовном делу о превышении полномочий (по ч. 3 ст. 286 УК, до десяти лет колонии). «Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков», — рассказал депутат от Самарской области, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. К торгам, по его словам, «никого постороннего не допускали», из-за чего договоры заключались по максимальной цене.

«Дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи, вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей минтранса», — добавил депутат. По его словам, речь идет о миллиардах рублей.

Адвокат министра Вячеслав Яблоков требовал назначить Пивкину домашний арест. «Чем Пивкин опасен? Он 12 лет исполнял свою работу. Он делает всё, чтобы у нас были дороги. Да, его работу можно оценивать по-разному. Но не стоит отправлять Пивкина в СИЗО. Мы знаем, какие там находятся люди. Каких людей туда отправляют», — настаивал он.

Юрист выразил уверенность, что следствие вводит суд в заблуждение касательно состояния здоровья Пивкина, поскольку тот болен, ему необходимо регулярно принимать лекарства, соблюдать диету, иначе грозит отказ почек.

Пивкин возглавляет минтранс Самарской области 12 лет. За время его работы сменились два губернатора. Согласно декларации за 2022 год, министр отчитался о годовом доходе в 4,5 млн руб. В собственности у него, согласно документам, были пять земельных участков, две квартиры, хозпомещение, автомобиль Honda CR-V

Как отмечает «63», скандалы сопровождали строительство почти каждого крупного транспортного объекта в регионе, а в ноябре 2021 года в самарском минтрансе прошли обыски.