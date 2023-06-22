FT узнала о кампании США для недопущения переворота на выборах в Бразилии

США в период выборов президента Бразилии не выступали за конкретного кандидата, а старались поддержать демократию, не допустить вопросов к результатам голосования и неконституционных действий по его итогам

Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

В ходе избирательной кампании по выборам президента Бразилии в прошлом году США проводили кампанию с целью добиться уважения демократии и результатов голосования, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, целью США было не влияние на результат выборов — к тому, станет ли новым президентом действовавший на тот момент глава государства Жаир Болсонару или лидер левой «Партии трудящихся» Луис Инасиу Лула да Силва, у Вашингтона было нейтральное отношение. Однако США не желали, чтобы в ходе выборов появились вопросы к избирательному процессу или результатам голосования.

На прошедших в октябре 2022 года выборах победу одержал Лула да Силва, он получил 50,8% голосов. Болсонару проиграл с небольшим отрывом — за него проголосовали 49,2%. Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003–2010 годах. В 2016-м его приговорили к 12 годам по делу о коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. В 2021 году Верховный суд страны отменил приговор.

«Именно бразильские институты действительно позаботились о том, чтобы выборы состоялись. Важно было то, что мы передавали правильные сообщения и поддерживали политическую дисциплину», — сказал газете один высокопоставленный американский чиновник.

Кампания проходила через представителей и заявления Белого дома, Пентагона, Госдепартамента и других структур американского правительства. Она длилась в течение почти года, заявил FT Майкл МакКинли, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента и экс-посол США в Бразилии.

В качестве примера того, какие действия в рамках этой кампании совершал Вашингтон, газета приводит обнародование Госдепом заявления с одобрением использования электронной системы голосования (FT отмечает, что Бразилия — единственная страна в мире, которая собирает и подсчитывает голоса в цифровом виде, систему начали внедрять еще в 1996 году) после того, как Болсонару выступил с ее критикой. Электронной системе голосования США оказывали и «практическую» поддержку, обеспечивая поставки полупроводников для производства используемых в ходе голосования машин.

Как указал один из источников издания, заявление Госдепа оценили бразильские военные, оно «стало противоядием от военного вмешательства» в выборы, хотя Болсонару опирался на армию. Собеседник FT объяснил это тем, что бразильские военные «получают оборудование из США и проходят там подготовку», так что для них важны хорошие отношения с Вашингтоном.

Позднее, как пишет газета, представители Пентагона предостерегали бразильских коллег от каких бы то ни было неконституционных действий, например госпереворота, в период выборов. Кроме того, в окружении Болсонару были лица, которые передавали ему сообщения США о необходимости уважать результаты выборов.