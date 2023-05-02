СК сообщил о покушении на замначальника полиции Запорожской области

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В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУВД по Запорожской области, сообщил Следственный комитет России.

2 мая у ворот жилого дома в Мелитополе было заложено самодельное взрывное устройство. Его привели в действие, когда замначальника полиции открыл ворота. Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.

Также 2 мая правоохранительные органы задержали троих членов диверсионно-разведывательной группировки, причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Нападение было совершено 27 апреля, полицейский погиб в результате взрыва у подъезда многоквартирного дома, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. В состав ДРГ, по версии ФСБ, входили гражданин Украины и два россиянина.