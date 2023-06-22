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Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили наступление ВСУ у Новоданиловки на запорожском направлении

Российские военные отбили атаку взвода ВСУ в районе села Новоданиловка на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — сказал представитель Минобороны.

Кроме этого, Чехов сообщил, что на том же направлении артиллерией поражен опорный пункт противника севернее Белогорья, нанесено огневое поражение по живой силе в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.

Российская сторона с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины; по словам министра Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты. Минобороны России оценивало потери Киева в 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил в интервью Би-би-си, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Глава Минобороны страны Алексей Резников отмечал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.

Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

 

Теги
Запорожская область ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине
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