Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

Российские военные отбили атаку взвода ВСУ в районе села Новоданиловка на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил», — сказал представитель Минобороны.

Кроме этого, Чехов сообщил, что на том же направлении артиллерией поражен опорный пункт противника севернее Белогорья, нанесено огневое поражение по живой силе в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки.

Российская сторона с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины; по словам министра Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты. Минобороны России оценивало потери Киева в 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.



Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил в интервью Би-би-си, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Глава Минобороны страны Алексей Резников отмечал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.