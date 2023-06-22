Канада увидела угрозу для энергосектора страны в пророссийских хакерах

Пророссийские хакеры представляют угрозу для энергосектора Канады, на долю которого приходится 5% ВВП страны, заявили в канадской разведке. По ее данным, атаки на инфраструктуру Канады усилились из-за поддержки Оттавой Украины

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Связанные с Россией хакеры могут попытаться подорвать нефтегазовый сектор Канады, поскольку Оттава продолжает поддерживать Киев в украинском конфликте, сообщил Центр безопасности коммуникаций Канады (CSE — подразделение Канадской службы разведки).

«С тех пор, как более года назад началось неоправданное и незаконное вторжение России в Украину, и особенно в последние недели, мы наблюдаем заметный рост активности киберугроз со стороны пророссийских хакеров, нацеленных на партнеров Украины», — говорится в сообщении.

В SCRS подчеркнули, что Канада в этом плане не стала исключением, а «злонамеренная киберактивность» часто направлена на критически важную инфраструктуру, используемую для работы жизненно важных секторов страны. «Мы оцениваем вероятность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады по вине пророссийских акторов из-за их большей терпимости к риску, увеличения их числа и активности, а также числа уязвимых цели в секторе в целом», —говорится в оценке угроз.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире. По оценке CSE, в нефтегазовом секторе страны занято около 600 тыс. человек, и на его долю приходится 5% валового внутреннего продукта.

Об атаке «связанных с Россией» хакерах после начала спецоперации сообщала как Украина, так и ее западные союзники, включая США. 16 июня Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) сообщило, что несколько американских федеральных госагентств, включая Минэнерго, были атакованы российскими хакерами. Как сообщил телеканалу представитель CISA Эрик Голдштейн, атаки затронули приложение MOVEit, которое используется для передачи файлов. Кроме того, как считают в CISA, от атак могли пострадать «несколько сотен» американских компаний и организаций.

Год назад российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность этих данных «РИА Новости» подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. По данным агентства, группировка RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс «Немезида». На нем и выложили данные о сотрудниках СБУ.