Перебои с вещанием в Донецке объяснили повреждением телецентра

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Вещание из телецентра в Петровском районе Донецка приостановлено из-за его повреждений в результате продолжающихся с начала июня обстрелов, заявил заместитель директора Радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев Донецкому агентству новостей (ДАН).

«Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание из этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — сказал Чеботарев.

По словам замдиректора, в Донецке сейчас принимаются 38 каналов, а в остальных районах республики — 10–20. Восстанавливать телецентр будут только после того, как ситуация в Петровском районе станет спокойной.

«По территории там прилетает до сих пор, всего с начала месяца было около 50 прилетов. В данном случае, я думаю, били целенаправленно: огонь велся с двух направлений и большое число боеприпасов. До этого там прилетало эпизодически», — пояснил Чеботарев.

5 июня в результате обстрела Петровского района и телевышки в Донецке пропало эфирное телевещание. Как указывает ДАН, вещание возобновили примерно через неделю, однако число каналов уменьшилось.