Путин на совещании с Совбезом призвал достойно провести выборы в сентябре

По словам президента, необходимо обеспечить безопасность во время единого дня голосования. Избирательная кампания по назначенным на 11 сентября выборам началась в начале июня

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Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля. На онлайн-встрече обсуждалась, в частности, подготовка единого дня голосования. Путин отметил, что «данное крупное внутриполитическое событие» необходимо провести достойно и с обеспечением необходимых условий безопасности.

В заседании участвовали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Единый день голосования пройдет 11 сентября. В 14 субъектах выберут губернаторов. В Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях и Москве будет применяться дистанционное электронное голосование. На муниципальных выборах в Москве впервые применят электронный список избирателей. Из-за наложенных на Россию санкций приложения для электронного голосования разместят только в российских магазинах RuStore и NashStore. Проголосовать электронно смогут лишь избиратели с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» или mos.ru. В целях безопасности в системе предусмотрена блокировка возможности входа с IP-адресов за пределами России, а на время голосования пользователей «Госуслуг» лишат возможности изменить номер мобильного телефона в профиле без доступа к ранее указанному.

Весной РБК и другие СМИ со ссылкой на источники сообщали об обсуждении отмены или переноса сентябрьских выборов. По данным «Коммерсанта», отменить голосование просили главы нескольких регионов из-за сложившейся на фоне военной операции на Украине и санкций экономической ситуации.

Однако в мае близкие к администрации президента источники РБК рассказали о принятом решении провести выборы в срок. 4 июня ЦИК сообщила о начале избирательной кампании.