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Война санкций ,  
0 

Российской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ не выдали визы

Фото: Lisa Leutner / AP
Фото: Lisa Leutner / AP

Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «РИА Новости».

Все члены российской делегации находятся под санкциями. По этой причине депутаты попросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз.

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Политика
Фото:Lisa Leutner / AP

«К сожалению, нами получен, по сути, возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну», — сказал Джабаров.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2–6 июля в Бирмингеме.

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против российских парламентариев в марте этого года из-за спецоперации на Украине.

Теги
Владимир Джабаров ОБСЕ Великобритания

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