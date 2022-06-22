Таможня Литвы заявила о нарушении бизнесом запрета на импорт из России
Литовский бизнес не до конца разорвал контакты с попавшими под санкциями компаниями из России, сообщил представитель таможни Литвы Роландас Юргайтис, передает Delfi.
«Создается такое впечатление, что <...> Украине мы сочувствуем, но деньги деньгами, бизнес бизнесом, и не весь бизнес, хочу сказать, патриотически прекратил свою деятельность. Есть те, кто продолжает и не хочет прекращать», — сказал он.
По словам представителя ведомства, некоторые компании все еще заказывают товары из России и Белоруссии, которые запрещены к ввозу в Литву. Бизнесмены подают декларации несколько раз в надежде, что один из сотрудников пропустит товар и они смогут обойти санкции, утверждает Юргайтис.
Он отметил, что чаще всего в Литву, как и в другие страны Балтии, незаконно везут древесину. Таможенники составили более 100 протоколов в связи с правонарушениями и начали расследовать несколько десятков дел.
15 июня глава Службы государственных доходов Латвии Иева Яунземе сообщила более чем о 400 случаев нарушения санкций против России и Белоруссии, писало агентство Leta (копия доступна в архиве). Она объясняла, что компании подделывают договоры, указывая даты до введения санкций, что позволяет ввезти товары.
Западные страны ввели санкции против России из-за военных действий на Украине. Евросоюз принял шесть пакетов ограничений, среди которых запрет на ввоз железа, стали, угля, цемента, резины, древесины, морепродуктов, алкоголя, предметов роскоши и других категорий товаров.
В мае министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что на страны, которые ввели санкции, приходилась половина внешнего торгового оборота страны. Ограничения затронули порядка 20% российского экспорта.