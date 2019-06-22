Reuters сообщил о планах США эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Reuters сообщил о планах США эвакуировать персонал с военной базы в Ираке

Американские силы готовятся вернуть в США порядка 400 сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global, выяснило агентство. На базе в Ираке они работают в качестве подрядчиков

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Американские силы из-за «потенциальных угроз безопасности» готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщает Reuters.

Эвакуация, по их словам, может коснуться около 400 сотрудников двух компаний (это — половина от общего числа присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там порядка 800 человек). В настоящий момент они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада. Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Подробностей о «потенциальных угрозах», из-за которых Вашингтон решил эвакуировать людей, собеседники агентства не предоставили.

На прошлой неделе, напоминает Reuters, база Балад была поражена тремя минометными снарядами. Ответственность за эту атаку на себя до сих пор никто не взял.