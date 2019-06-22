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Microsoft $147,5 (+7,8%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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Reuters сообщил о планах США эвакуировать персонал с военной базы в Ираке
Американские силы готовятся вернуть в США порядка 400 сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global, выяснило агентство. На базе в Ираке они работают в качестве подрядчиков
Фото: Maya Alleruzzo / AP

Американские силы из-за «потенциальных угроз безопасности» готовятся эвакуировать сотни сотрудников военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной Sallyport Global со своей базы в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков. Об этом со ссылкой на три иракских военных источника сообщает Reuters.

Эвакуация, по их словам, может коснуться около 400 сотрудников двух компаний (это — половина от общего числа присутствующих на базе американских работников Lockheed и Sallyport Global, всего их там порядка 800 человек). В настоящий момент они находятся на иракской военной базе Балад (Balad), где также размещены американские силы. Объект находится примерно в 80 км к северу от Багдада. Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Подробностей о «потенциальных угрозах», из-за которых Вашингтон решил эвакуировать людей, собеседники агентства не предоставили.

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На прошлой неделе, напоминает Reuters, база Балад была поражена тремя минометными снарядами. Ответственность за эту атаку на себя до сих пор никто не взял.

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Знакомый с ситуацией военный чиновник уточнил Reuters, что эвакуация займет около десяти дней. Когда именно она начнется, он не пояснил, отметив, что процесс может стартовать в любой момент. Два других собеседника рассказали агентству, что людей будут вывозить из Ирака в США в два этапа на военных самолетах. Об этом американская сторона уже уведомила иракских военных.

Ситуация развивается на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. В прошлом году, выйдя из ядерной сделки, Вашингтон усилил санкционное давление на Тегеран. После этого иранские власти США обвинили в атаках на нефтетанкеры в Оманском заливе. Тегеран эти обвинения отрицает. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в последний момент отменил удар США по Ирану.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иран, Вашингтон, эвакуация, Ирак
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