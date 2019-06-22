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Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Помпео обвинил российские власти в притеснении «Свидетелей Иеговы»
В подготовленном Госдепом докладе о религиозных свободах Россия оказались среди стран, проблемы в которых вызывают у США обеспокоенность. Здесь власти, рассказал Помпео, «абсурдно объявили «Свидетелей Иеговы» террористами»
Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео, представляя на брифинге подготовленный Госдепом доклад о международных религиозных свободах, упомянул Россию. В этом документе она фигурирует как страна, где ненадлежащим образом относятся к «Свидетелям Иеговы». В России эта религиозная группа в апреле 2017 года была признана Верховным судом экстремистской и запрещена.

Во время выступления перед журналистами, Помпео сначала указывал название сраны, а затем перечислял существующие в ней проблемы, которые, по словам американского госсекретаря, вызывают у США обеспокоенность. Среди прочих государств в докладе, в том числе, фигурируют Пакистан, Турция, Иран, Китай и Мьянма.

«В России «Свидетели Иеговы» были абсурдно объявлены террористами», — отметил Помпео, добавив, что российские власти «конфискуют их собственность и угрожают их семьям». «Мы следим за вами. Вы будете призваны ответить [за это]», — добавил глава внешнеполитического ведомства, обратившись к властям всех упомянутых в докладе стран. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепа.

Общество
Эксперты заявили о преследовании традиционных религий в России

Деталей и других фактов о притеснении в России «Свидетелей Иеговы» он не привел.

В марте о преследовании в России представителей традиционных религий, в том числе иеговистов, говорили эксперты из информационно-аналитического центра «Сова». За 2018 год, по их данным, уголовному преследованию в стране подверглись более 120 представителей «Свидетелей Иеговы», 25 из них к моменту публикации доклада содержались под стражей.

Общество
ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

По информации представителя европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослава Сивульского, порядка 5 тыс. верующих в прошлом году были вынуждены искать политического убежища за пределами России. В целом в российских регионах после запрета иеговистов в рамках уголовных дел было проведено около 270 обысков, отмечал он.

В последний раз о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» ФСБ отчитывалась 6 июня. Верующие были задержаны в Дагестане. Представители российской спецслужбы утверждали, что установили: иеговисты выезжали за рубеж, где встречались с координаторами, которые давали им финансирование и рекомендации по расширению деятельности и вербовке новых людей.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Майк Помпео, «Свидетели Иеговы», Москва
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