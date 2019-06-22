Помпео обвинил российские власти в притеснении «Свидетелей Иеговы»

В подготовленном Госдепом докладе о религиозных свободах Россия оказались среди стран, проблемы в которых вызывают у США обеспокоенность. Здесь власти, рассказал Помпео, «абсурдно объявили «Свидетелей Иеговы» террористами»

Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео, представляя на брифинге подготовленный Госдепом доклад о международных религиозных свободах, упомянул Россию. В этом документе она фигурирует как страна, где ненадлежащим образом относятся к «Свидетелям Иеговы». В России эта религиозная группа в апреле 2017 года была признана Верховным судом экстремистской и запрещена.

Во время выступления перед журналистами, Помпео сначала указывал название сраны, а затем перечислял существующие в ней проблемы, которые, по словам американского госсекретаря, вызывают у США обеспокоенность. Среди прочих государств в докладе, в том числе, фигурируют Пакистан, Турция, Иран, Китай и Мьянма.

«В России «Свидетели Иеговы» были абсурдно объявлены террористами», — отметил Помпео, добавив, что российские власти «конфискуют их собственность и угрожают их семьям». «Мы следим за вами. Вы будете призваны ответить [за это]», — добавил глава внешнеполитического ведомства, обратившись к властям всех упомянутых в докладе стран. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепа.

Деталей и других фактов о притеснении в России «Свидетелей Иеговы» он не привел.