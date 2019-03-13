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Эксперты заявили о преследовании традиционных религий в России
Более сотни иеговистов подверглись уголовному преследованию за 2018 год, а под антимиссионерские поправки попадают традиционные религии, говорится в докладе центра «Сова»
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Свидетели на обысках

Информационно-аналитический центр «Сова» представил ежегодный доклад о свободе совести в России (есть у РБК) с данными за 2018 год. Эксперты отмечают продолжение государственного курса на ужесточение политики в отношении новых религиозных движений и протестантских организаций.

На момент написания доклада более 120 представителей «Свидетелей Иеговы» подверглись уголовному преследованию, 25 из них содержатся под стражей, отмечается в докладе. Около 5 тыс. верующих вынуждены были искать политического убежища за пределами России (данные со ссылкой на представителя европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослава Сивульского). По его же сведениям, с момента запрета централизованной и местных организаций «Свидетелей Иеговы» в рамках уголовных дел в разных регионах было проведено около 270 обысков.

Продолжается преследование верующих и в рамках поправок из пакета «Яровой — Озерова», ограничивающих миссионерскую деятельность.

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Согласно статистике Верховного суда за первую половину 2018 года, по ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести) к ответственности были привлечены 42 юридических и 105 физических лиц. В большинстве случаев в качестве наказания назначался штраф (еще в четырех — конфискация, в двух — обязательные работы, по одному — выдворение из страны). Общая сумма штрафов по этим делам за полгода составила 2,5 млн руб.

«Пакет Яровой» для традиционных религий

Под «антимиссионерские» поправки попадали не только представители протестантских церквей и новых религиозных движений, но и верующие традиционных религиозных организаций. В Москве за «незаконное» миссионерство было оштрафовано шесть граждан Израиля, которые возжигали ханукальные свечи в офисе Центра изучения каббалы.

Несколько раз к ответственности за «незаконное» миссионерство привлекались мусульманские организации. Под поправки попало и несколько африканских студентов, ходивших в церковь пятидесятников (дело нижегородских студентов Кудзая Нямаребву и Носису Шибу, последнюю постановили депортировать из России за пение на богослужении). Штрафы за «незаконное» миссионерство выносились за ненадлежащее, по мнению проверяющих органов и суда, оформление таблички при входе в помещение религиозной организации (дела на мормонов в Таганроге, курганских баптистов, нижегородских и брянских адвентистов).

Конфликты вокруг храмов

Другая проблема — напряжение вокруг строительства религиозных объектов, отмечают эксперты. Причиной напряжения становятся неудачный выбор места строительства и проблемы с проведением общественных слушаний. Протесты против строительства храмов в зеленых зонах были отмечены в Петербурге, Ижевске, Челябинске, Чите, Первоуральске Свердловской области, селе Элекмонар на Алтае, в Екатеринбурге. В некоторых случаях протесты были обусловлены желанием видеть на спорном участке вместо храма какой-либо другой объект.

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Иногда протесты местных жителей вызывало и строительство мечетей в связи с ожиданием возможных неудобств от соседства с мечетью или ксенофобными мотивами. Так, жители Казани, выступившие против строительства мечети на Хороводной улице, опасались громких азанов (призывов на молитву). С трудностями при строительстве храмов приходилось сталкиваться и другим религиозным организациям, например пермским пятидесятникам и новосибирским мормонам.

«Сова» фиксирует усиление проблем с использованием имеющихся зданий у религиозных организаций, в первую очередь у протестантских церквей. Часто претензии у чиновников возникали к зданиям, использовавшимся на протяжении нескольких лет без каких-либо нареканий со стороны властей.

Например, в Туле и Новороссийске были снесены молитвенные дома пятидесятников. В Орле суд по иску прокуратуры запретил евангельской церкви «Воскресение» эксплуатацию молитвенного дома. В Казани суд постановил снести частный дом, в котором проходили богослужения евангельских христиан-баптистов. Сложности с использованием помещений часто возникали и у православных различных юрисдикций. У Российской православной автономной церкви (РПАЦ) был изъят последний исторический храм — Ильинский храм XIX века в Брянской области. Мэрия Краснодара обратилась в суд с иском о сносе строящегося старообрядческого храма.

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Сложности возникали и у приходов РПЦ. Так, власти Москвы из-за строительства автомагистрали решили снести деревянный храм прп. Иосифа Волоцкого в Старом Беляево, а также расположенные рядом с ним воскресную школу, спортивный зал и миссионерский центр. Аналогичный конфликт в Екатеринбурге, где в связи со строительством трамвайной линии понадобилось снести храм Иоанна Крестителя.

Нестандартные дела

В докладе перечислены нестандартные формы дискриминации членов религиозных групп. Несколько священнослужителей в течение года были высланы из России или им отказывали во въезде. Эксперты приводят в пример главного раввина Ульяновской области Йозефа Марозофа из-за обвинений в экстремизме, главного раввина Омской области Ошера Кричевского также по обвинениям ФСБ и пастора российского христианского центра «Восстановление» Евгения Пересветова (отказали во въезде из-за неоплаченного штрафа за грязные номера автомобиля).

За нарушение закона о персональных данных во Владивостоке оштрафовали руководителей приморской организации Центра сознания (они хранили копии паспортов трех членов руководства организации). В Омске приговорили к трем с половиной годам лишения свободы пастора религиозной группы евангельских христиан «Возрождение XXI век» Николая Кузнецова — дело по ч. 1 ст. 239 (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан) и п. «б» ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвинение было вынесено на основе экспертного заключения, в котором говорилось, что используемые руководством организации «психотехнологии» привели верующих к расстройству личности. В качестве доказательства наличия психического расстройства у прихожан авторы экспертизы приводили, в частности, свидетельства верующих о «чувстве единения с богом».

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В докладе отмечается и позитивная тенденция: приостановилось уголовное преследование за оскорбление религиозных чувств. Заметно снизилась и активность общественных защитников религиозных чувств, а все их протесты в отличие от предыдущего года носили мирный характер.

В то же время в СМИ продолжают появляться материалы на религиозные темы, которые «Сова» рассматривает как диффамационные. «Обилие «антисектантских» материалов на федеральных телеканалах, по-видимому, призвано легитимировать репрессивные меры по отношению к этим религиозным организациям», — считают эксперты.

В сочетании с некоторыми другими событиями, не затронутыми в этом докладе, например конфликт между Московским и Константинопольским патриархатами, можно говорить о нарастании напряженности в сферах государственной политики, имеющих отношение к религии, подводят итог в «Сове».

Россия находится на пороге хрущевского натиска на религиозные организации по количеству политических заключенных и числу закрытых организаций, прокомментировал доклад «Совы» историк религии из Бременского университета в Германии Николай Митрохин. Он полагает, что после «свидетелей» ужесточения могут коснуться и других религиозных групп.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: «Сова», доклад, Религия, «Свидетели Иеговы»
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