ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане

В ФСБ установили, что они выезжали за рубеж, где встречались с координаторами, которые давали им финансирование и рекомендации по расширению деятельности в Дагестане и вербовке новых людей

Фото: РИА Дагестан / Youtube

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников. Об этом сообщает «РИА Дагестан» со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

Задержания прошли в рамках уже открытого уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По словам представителя спецслужбы, на протяжении последних нескольких лет представители этих ячеек осуществляли «законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации». Помимо этого, они также выезжали за границу в другие страны для встреч с зарубежными координаторами, в ходе которых получали финансирование и различные рекомендации по расширению деятельности в Дагестане.

В ходе обысков у них изъяли большое количество «пропагандистской продукции».

С 2017 года решением Верховного суда «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией в России.