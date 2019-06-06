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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
В ФСБ установили, что они выезжали за рубеж, где встречались с координаторами, которые давали им финансирование и рекомендации по расширению деятельности в Дагестане и вербовке новых людей
Фото: РИА Дагестан / Youtube

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников. Об этом сообщает «РИА Дагестан» со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

Задержания прошли в рамках уже открытого уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По словам представителя спецслужбы, на протяжении последних нескольких лет представители этих ячеек осуществляли «законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации». Помимо этого, они также выезжали за границу в другие страны для встреч с зарубежными координаторами, в ходе которых получали финансирование и различные рекомендации по расширению деятельности в Дагестане.

В ходе обысков у них изъяли большое количество «пропагандистской продукции».

С 2017 года решением Верховного суда «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией в России.

Автор: Анна Трунина
Теги: ФСБ России, Дагестан, «Свидетели Иеговы», экстремистская организация
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