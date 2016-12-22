Более 30 российских легкоатлетов допустили до международных соревнований

Теперь в международных соревнования могут участвовать, в общей сложности, 58 российских легкоатлетов. На соревнованиях они могут участвовать только под нейтральным флагом из-за сохраняющейся дисквалификации ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 33 российских спортсмена к международным соревнованиям. Решение было принято комиссией IAAF по итогам рассмотрения заявок от российских атлетов. Они могут участвовать в международных соревнованиях как нейтральные атлеты, говорится в сообщении на сайте IAAF.

С учетом предыдущих решений, принятых в январе, феврале и апреле, всего в 2018 году участие в соревнованиях могут принимать 58 человек. 22 июня согласованы заявки на чемпионат мира для спортсменов не старше 20 лет и на европейский чемпионат для спортсменов не старше 18 лет.

С декабря, когда федерация опубликовала новые правила приема заявок, от российских атлетов поступило 182 заявки. Пока согласовано 58 из них, 44-м спортсменам отказали. Среди допущенных спортсменов — десятиборец Илья Шкуренёв, бегун Сергей Шубенков, прыгун Данил Лысенко, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики при этом сохраняется. Ее членство было приостановлено в конце 2015 года после публикации результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), работой которой руководил Ричард Паунд. В этом отчете говорилось, Россия скрывала факты применения спортсменами допинга. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено аккредитации при организации. IAAFна основе этого доклада дисквалифицировала ВФЛА.

Восстановление членства РУСАДА является условием для того, чтобы ВФЛА вновь аккредитовали при всемирной федерации. Пока этого не произошло, российские спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом. В ноябре прошлого года в WADA заявили, что российское агентство все еще не соответствует необходимым требованиям. В IAAF в марте этого года допускали, что россиян могут лишить права выступать на международных соревнованиях, если ВФЛА не продемонстрирует прогресс в реализации программы по восстановлению членства в IAAF.