Таможня сообщила, что Литва прекратила пускать грузовики из Калининграда

Грузовики из Калининградской области не могут попасть в Литву — там «без объяснения причин» прекратили принимать фуры, сообщила российская таможня. Накануне закрылся пункт пропуска из области в сторону Польши.

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Литва прекратила пропускать грузовые машины из Калининградской области «без объяснения причин». Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

Там указали, что с 23.00 20 марта Литва «не приняла ни одного грузовика из России». Из-за этого на международном пункте пропуска «Чернышевское» образовалась очередь в 140 грузовик. «Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — сообщила таможня.

Там указали, что российская сторона не изменяла никакие правила порядка пропуска и оформления грузовиков.

Накануне был закрыт пункт пропуска Мамоново 2 — Гжехотки из Калининградской области в Польшу. Это произошло из-за того, что польская сторона не стала принимать машины из-за протестов фермеров.

Фермеры заблокировали дороги, разложили на них стога сена и поставили на них технику. Фермеры бастуют из-за предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров.