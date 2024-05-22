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Политика ,  
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Кремль не увидел политики в идее уточнить границу на Балтике

В балтийском регионе растет уровень конфронтации, это требует от России мер по обеспечению безопасности, заявил Песков. Он подчеркнул, что в предложении Минобороны по Балтике нет ничего политического
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Предложение Минобороны уточнить линию государственной границы в Балтийском море связано с обеспечением безопасности России, в этой инициативе нет политической подоплеки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор», — сказал он. По словам Пескова, эскалация напряженности и возросший уровень конфронтации в балтийском регионе «требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности».

Пресс-секретарь президента рекомендовал уточнить детали предложения Минобороны у самого ведомства.

Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ Минобороны (на момент написания заметки проект удален), в котором предлагалось обновление координат госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. В ведомстве заявили, что действующие координаты были утверждены в 1985 году по морским картам «мелкого масштаба» и не соответствуют «современной географической обстановке».

22 мая агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», ссылаясь на военно-дипломатический источник, написали, что Россия не собирается пересматривать на Балтике ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию госграницы. «Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет», — сказал собеседник агентств.

В МИД Финляндии заявили, что «проработают детали» в связи с предложением Минобороны и рассчитывают на соблюдение Россией Конвенции ООН по морскому праву. В парламенте страны при этом отметили, что Хельсинки не получал от Москвы уведомлений по этому поводу.

В литовском МИДе идею Минобороны назвали «провокацией с целью запугать соседние страны и их общества» (цитата по Delfi) и вызвали временного поверенного в делах России. 

Швеция начала укреплять оборону острова Готланд в Балтийском море, поскольку опасается, что Россия «положила на него оба глаза», заявил RND главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден.

По словам Бюдена, Швеция ранее сокращала военное присутствие на Готланде, там были только добровольческие силы. Однако на фоне военных действий на Украине Стокгольм начал вооружать остров и перебрасывать туда войска, поскольку «политическая ситуация в Европе изменилась».

«Тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. Сейчас мы защищаем Готланд, а также можем использовать остров для наступательных операций, если это необходимо», — сказал он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Балтийское море граница Дмитрий Песков Кремль Минобороны Финляндия Литва
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