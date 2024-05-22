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Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама

Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама
Новым президентом Вьетнама стал То Лам, срок его полномочий — до 2026 года. Ранее он был министром общественной безопаности, имеет звание генерала. Его предшественник Во Ван Тхыонг ушел в отставку из-за «этических нарушений»
То Лам
То Лам (Фото: Kham / Reuters)

Национальное собрание Вьетнама приняло резолюцию об избрании президентом генерала То Лама на срок до 2026 года, пишет издание Thanh Niên.

То Лам заявил, что Вьетнам «никогда не имел таких ресурсов, репутации и международного положения, как сегодня», что является для него самым важным для выполнения обязанностей. Он назвал главными целями своей работы «процветающий народ, сильную страну, демократию, справедливость, цивилизацию».

Новый президент Вьетнама подтвердил курс страны на диверсификацию внешних связей и пообещал уделить особое внимание стратегии национальной обороны и безопасности.

То Лам родился 10 июля 1957 года в провинции Хынгйен. Он окончил Академию народной безопасности и начинал карьеру в качестве рядового офицера. Позднее занимал разные руководящие должности в отделах и департаментах Министерства общественной безопасности. С начала 1980-х стал членом компартии, вошел в ЦК партии, политбюро, стал депутатом парламента. В 2016 году занял должность министра, спустя три года получил звание генерала.

Его кандидатуру на должность президента Вьетнама выдвинули 18 мая. Согласно законодательству, главу государства, спикера Национального собрания и премьер-министра избирает парламент.

Во Вьетнаме выдвинули в президенты министра общественной безопасности
Политика
То Лам
В 2023 году То Лам встречался во Вьетнаме с главой МЧС и министром внутренних дел России Александром Куренковым и Владимиром Колокольцевым, годом ранее — с бывшим секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

Предшественником То Лама был Во Ван Тхыонг, он ушел в отставку в марте 2024 года спустя год после назначения. Как заявили в ЦК компартии, экс-президент нарушил «этику должностного лица». CNN передавал, что отставка Во Ван Тхыонга последовала спустя несколько дней после ареста экс-главы провинции Куангнгай по подозрению в коррупции. Помимо прочего, суд рассматривает дело о «финансовой афере на несколько миллиардов долларов» в городе Хошимин, где бывший президент был чиновником.

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Юлия Овчинникова
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