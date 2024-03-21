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Во Вьетнаме утвердили отставку президента из-за нарушения этики Компартии

Парламент Вьетнама утвердил отставку президента Во Ван Тхыонга
Во Ван Тхыонг
Во Ван Тхыонг (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга и освободило его от обязанностей депутата 15-го созыва от города Дананг. Об этом сообщает Vietnamnet.

Соответствующее решение приняли в ходе внеочередного заседания парламента. Согласно Конституции Вьетнама, президент занимает должность председателя Совета национальной обороны и безопасности. Таким образом, Во Ван Тхыонг покинул и этот пост.

Президент Вьетнама подал в отставку 20 марта, в тот же день это одобрил Центральный комитет правящей Компартии Вьетнама. В ЦК заявили, что Во Ван Тхыонг нарушил этику должностного лица. «Нарушения и недостатки господина Во Ван Тхыонга вызвали негативную общественную реакцию, что отрицательно сказалось на репутации партии, государства и его лично», — передает Vietnamnet.

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Во Ван Тхыонг стал президентом Вьетнама 2 марта 2023 года, он должен был оставаться главой государства до 2026 года. Как отмечает CNN, Во Ван Тхыонг подал в отставку через несколько дней после ареста бывшего главы провинции Куангнгай по подозрению в коррупции. Кроме того, вьетнамский суд рассматривает дело о «финансовой афере на несколько миллиардов долларов» в городе Хошимин, где Тхыонг был чиновником.

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