Во Вьетнаме выдвинули в президенты министра общественной безопасности
Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) представил кандидатуры президента страны и председателя Национального собрания (однопалатного парламента), сообщается на электронном портале правительства республики. Во Вьетнаме действует однопартийная система, главный в которой — генсек компартии. Формально главой государства является президент.
На должность главы государства выдвинут глава министерства общественной безопасности (МОБ) генерал То Лам, на пост спикера парламента — зампред парламента Чан Тхань Ман. Президента, спикера Национального собрания и премьер-министра избирает парламент.
То Ламу 66 лет, он родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. Член компартии с начала 1980-х, входит в ЦК партии, политбюро, является депутатом парламента.
Генерал учился в Академии народной безопасности. Служит в органах милиции и безопасности Вьетнама с 1974 года, начинал карьеру в качестве рядового офицера, позднее занимал различные руководящие должности в отделах и департаментах МОБ. Должность министра занял в 2016 году, генеральское звание получил три года спустя.
В прошлом году То Лам встречался с главой МЧС России Александром Куренковым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым во Вьетнаме, в 2022-м — с экс-секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве.
В марте Национальное собрание утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга и освободило его от обязанностей депутата 15-го созыва. За день до этого глава государства сам подал в отставку. В ЦК КПВ заявили, что Во Ван Тхыонг нарушил «этику должностного лица» (в Китае похожий эвфемизм — «нарушение партийной дисциплины» — используется при подозрении в коррупции). Пост он занимал с марта 2023-го и должен был находиться на нем до 2026 года.
Как сообщал CNN, Во Ван Тхыонг решил уйти с должности через несколько дней после ареста бывшего главы провинции Куангнгай по подозрению в коррупции. Кроме того, вьетнамский суд рассматривает дело о «финансовой афере на несколько миллиардов долларов» в городе Хошимин, где экс-президент был чиновником.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки