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Политика ,  
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Во Вьетнаме выдвинули в президенты министра общественной безопасности

Во Вьетнаме выдвинули в президенты министра общественной безопасности То Лама
Прошлый президент досрочно ушел в отставку в марте из-за нарушений «этики должностного лица». Кандидат, генерал То Лам, служит в органах милиции и безопасности Вьетнама уже 50 лет, он встречался с Патрушевым и Колокольцевым
То Лам
То Лам (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) представил кандидатуры президента страны и председателя Национального собрания (однопалатного парламента), сообщается на электронном портале правительства республики. Во Вьетнаме действует однопартийная система, главный в которой — генсек компартии. Формально главой государства является президент.

На должность главы государства выдвинут глава министерства общественной безопасности (МОБ) генерал То Лам, на пост спикера парламента — зампред парламента Чан Тхань Ман. Президента, спикера Национального собрания и премьер-министра избирает парламент.

То Ламу 66 лет, он родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. Член компартии с начала 1980-х, входит в ЦК партии, политбюро, является депутатом парламента.

Генерал учился в Академии народной безопасности. Служит в органах милиции и безопасности Вьетнама с 1974 года, начинал карьеру в качестве рядового офицера, позднее занимал различные руководящие должности в отделах и департаментах МОБ. Должность министра занял в 2016 году, генеральское звание получил три года спустя.

В прошлом году То Лам встречался с главой МЧС России Александром Куренковым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым во Вьетнаме, в 2022-м — с экс-секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве.

Во Вьетнаме утвердили отставку президента из-за нарушения этики Компартии
Политика
Во Ван Тхыонг

В марте Национальное собрание утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга и освободило его от обязанностей депутата 15-го созыва. За день до этого глава государства сам подал в отставку. В ЦК КПВ заявили, что Во Ван Тхыонг нарушил «этику должностного лица» (в Китае похожий эвфемизм — «нарушение партийной дисциплины» — используется при подозрении в коррупции). Пост он занимал с марта 2023-го и должен был находиться на нем до 2026 года.

Как сообщал CNN, Во Ван Тхыонг решил уйти с должности через несколько дней после ареста бывшего главы провинции Куангнгай по подозрению в коррупции. Кроме того, вьетнамский суд рассматривает дело о «финансовой афере на несколько миллиардов долларов» в городе Хошимин, где экс-президент был чиновником.

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