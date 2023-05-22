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В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

В Белгородской области начал действовать режим контртеррористической операции
Режим предусматривает отселение жителей из отдельных районов, приостановку опасных производств и оказания услуг связи, проверки документов, ограничение движения транспорта и пешеходов, особый режим оборота алкоголя
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

На территории Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, он введен «в целях обеспечения безопасности граждан» и «устанавливает специальные меры и временные ограничения».

Среди принятых мер и ограничений:

  • проверка документов;
  • перемещение людей «с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств»;
  • усиление охраны общественного порядка;
  • досмотр граждан и их автомобилей при въезде и выезде из зоны КТО
  • приостановка деятельности «опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества»;
  • допуск участников КТО в помещения граждан и организаций в рамках антитеррористических мероприятий;
  • ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах;
  • использование транспорта организаций и (в неотложных случаях) граждан для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме;
  • контроль за телефонными переговорами и передачей информации по телекоммуникационным каналам
  • приостановка оказания услуг связи гражданам и компаниям или ограничение использования сетей и средств связи;
  • ограничение продажи оружия и боеприпасов;
  • особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.

22 мая Гладков сообщил, что приграничный Грайворонский городской округ с 9 утра подвергается обстрелам со стороны Украины. Там пострадали несколько человек. Днем он заявил, что на территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявлял глава региона.

До введения режима КТО Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. В апреле Гладков заявлял, что с начала военной операции из-за атак на регион погибли 30 мирных жителей. В области действуют желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом в восьми регионах режим среднего реагирования.

В Кремле нападение украинской диверсионной группы на Белгородскую область 22 мая назвали попыткой отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте). Накануне о взятии города под контроль российскими силами сообщило Минобороны. Киев это не подтверждает. «Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белгородская область контртеррористическая операция Вячеслав Гладков
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