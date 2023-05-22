В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Режим предусматривает отселение жителей из отдельных районов, приостановку опасных производств и оказания услуг связи, проверки документов, ограничение движения транспорта и пешеходов, особый режим оборота алкоголя

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

На территории Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, он введен «в целях обеспечения безопасности граждан» и «устанавливает специальные меры и временные ограничения».

Среди принятых мер и ограничений:

проверка документов;

перемещение людей «с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств»;

усиление охраны общественного порядка;

досмотр граждан и их автомобилей при въезде и выезде из зоны КТО

приостановка деятельности «опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества»;

допуск участников КТО в помещения граждан и организаций в рамках антитеррористических мероприятий;

ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах;

использование транспорта организаций и (в неотложных случаях) граждан для госпитализации или преследования подозреваемых в терроризме;

контроль за телефонными переговорами и передачей информации по телекоммуникационным каналам

приостановка оказания услуг связи гражданам и компаниям или ограничение использования сетей и средств связи;

ограничение продажи оружия и боеприпасов;

особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.

22 мая Гладков сообщил, что приграничный Грайворонский городской округ с 9 утра подвергается обстрелам со стороны Украины. Там пострадали несколько человек. Днем он заявил, что на территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вооруженные силы, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», заявлял глава региона.

До введения режима КТО Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. В апреле Гладков заявлял, что с начала военной операции из-за атак на регион погибли 30 мирных жителей. В области действуют желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом в восьми регионах режим среднего реагирования.

В Кремле нападение украинской диверсионной группы на Белгородскую область 22 мая назвали попыткой отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте). Накануне о взятии города под контроль российскими силами сообщило Минобороны. Киев это не подтверждает. «Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.