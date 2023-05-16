Силовики пришли в ЦИК Гагаузии после победы пророссийского кандидата

В ЦИК молдавской автономии Гагаузия, где на выборах главы региона победила кандидат от пророссийской партии «Шор», пришли сотрудники правоохранительных органов. Обыски связаны с расследованием дела о финансировании выборов

Оперативники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии провели обыск в штаб-квартире Центрального избирательного совета Гагаузии — автономного региона в составе республики, сообщает Deschide.md со ссылкой на секретаря ЦИК Елену Гюмюшлю.

По словам Гюмюшлю, правоохранители потребовали от сотрудников избиркома предоставить им документы, в том числе копии избирательных списков. Сейчас секретарь ЦИК Гагаузии Яна Коваленко беседует с сотрудниками правоохранительных органов.

Пресс-аташе Национального антикоррупционного центра Анжела Старински сообщила изданию, что обыски связаны с уголовным делом о подкупе избирателей.

Накануне ЦИК Гагаузии подвел итоги голосования на выборах главы этого автономного региона — башкана. По итогам второго тура голосования главой автономии стала Евгения Гуцул от партии «Шор». Основал партию молдавский олигарх Илан Шор, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу об отмывании денег бежал в Израиль. Соперником Гуцул во втором туре выборов был экс-депутат парламента Молдавии Григорий Узун. По итогам голосования Гуцул набрала 27 376 голосов, Узун — 24 913. Явка составила 57,8%. 16 мая избирательная комиссия автономии утвердила результаты голосования.

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдавии. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 молдавской Конституции. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживали 134 тыс. человек. Большинство из них (83,8%) — гагаузы, тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Следом по численности идут болгары (4,9%), молдаване (4,7%), русские (3,2%) и украинцы (2,5%). 80% населения называют своим родным языком гагаузский, 9,9% считают родным русский, 3,7% — молдавский (в 2023 году власти Молдавии переименовали его в румынский). Регион традиционно выступает за углубление связей с Россией. В 2014 году автономия без согласования с Кишиневом провела референдум. На нем 98% населения высказалось за «отложенный статус автономии», который дал бы Гагаузии право на самоопределение, если бы Молдавия утратила независимость. За участие Молдавии в курируемом Россией Таможенном союзе выступили 98,4% граждан, за интеграцию в Евросоюз — 2,7%.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии инициировала уголовное разбирательство из-за выборов главы Гагаузии. ЦИК республики считает, что восемь кандидатов, участвовавших в первом туре, получили денежные пожертвования от частных лиц, превышающие максимальный предел в 11 700 леев (около 53 тыс. руб.), установленный Кодексом о выборах. Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко заявила, что в автономии руководствуются собственным Кодексом о выборах и потому не считают, что это нарушение.

«Бездействие руководства ЦИК Гагаузии, которые являются проверяющими агентами, обеспечивающими сбор отчетов о финансовом управлении и обладающими информацией из первых рук о возможных нарушениях закона, привело к аналогичным нарушениям во втором туре выборов на должность главы (башкана) Гагаузии. ЦИК дополнительно обнаружила пожертвования, сделанные физическими лицами с превышением предельных сумм денежных пожертвований кандидатам Евгении Гуцул и Григорию Узуну», — говорится в сообщении ЦИК Молдавии. В ведомстве также предупредили, что ответственность за эти нарушения понесет «каждый из 106 жертвователей». Согласно Уголовному кодексу Молдавии, превышение порога для финансирования выборов грозит нарушителям штрафами — для физических лиц в размере от 30 до 90 условных единиц, для должностных — от 180 до 300 условных единиц (одна единица равняется 50 леям, или 226 руб.).