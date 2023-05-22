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CNBC узнал о подготовке ЕС к проигрышу Байдена на выборах в США

CNBC: в Европе опасаются, что США перестанут поддерживать Украину при проигрыше Байдена
Евросоюз обеспокоен тем, что США прекратят оказывать военную и финансовую помощь Украине и что отношения ЕС и Штатов усложнятся, если на президентских выборах в 2024 году Байден потерпит поражение
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Власти Евросоюза обеспокоены потенциальной сменой президента США в 2024 году из-за риска, что отношения ЕС и Штатов станут «сложными», а Вашингтон прекратит поддержку Украины. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на европейского чиновника.

«Между ЕС и нынешней администрацией США существуют беспрецедентно тесное сотрудничество и координация <...>. ЕС осознает, что это [сотрудничество] не само собой разумеется и такой подход может измениться, когда в Белом доме снова появится кто-то вроде [бывшего президента Дональда] Трампа», — рассказал источник.

По его словам, сейчас Евросоюз использует «импульс» в отношениях со Штатами, чтобы продвинуть ряд важных вопросов по общим интересам.

Телеканал напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте заявила, что США и ЕС заняли твердую и единую позицию против спецоперации России на Украине и готовы оказывать поддержку Киеву «столько, сколько потребуется».

Однако если к власти в США придет кандидат от Республиканской партии, нынешним соглашениям с ЕС может наступить конец, отметил главный глобальный стратег Института Милкена Кевин Клоуден.

«Европейцы обеспокоены тем, что США прекратят поддержку [Украины]», — сказал он, добавив, что речь идет как о военной, так и финансовой помощи.

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CNBC отметил, что губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, который, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост президента США, ранее заявил, что Вашингтон не должен продолжать вмешиваться в военные действия на Украине.

Испанская газета El Pais 19 мая сообщила, что Евросоюз обеспокоен тем, что поддержка США Украины начнет ослабевать, если контрнаступление ВСУ не будет успешным.

Как отмечает издание, США и ЕС взяли на себя разные обязательства в отношении Украины. Пока Вашингтон оказал военную поддержку на $36,9 млрд, европейские страны установили рамки для долгосрочных отношений, пишет газета.

Ранее Байден неоднократно исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. Он заверил, что США не отступят от поддержки Киева, а НАТО не разделится по этому вопросу.

Российские власти критикуют поставки западного оружия Украине и настаивают, что это не помешает специальной военной операции достичь своих целей.

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Виктория Громова Виктория Громова
Евросоюз США Украина поддержка Джо Байден
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