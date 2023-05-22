УНН узнало о плане назначить нового «согласованного США» премьера Украины

Источник агентства в партии «Слуга народа» рассказал, что вместо Дениса Шмыгаля правительство в ближайшее время может возглавить нынешний отвечающий за инновации вице-премьер Михаил Федоров

Михаил Федоров (Фото: wikimedia.org)

На Украине может смениться премьер-министр: вместо Дениса Шмыгаля на этот пост, возможно, назначат вице-премьера — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, пишет УНН со ссылкой на источник в правящей партии «Слуга народа».

«Говорят, есть согласованный США новый молодой премьер. Замену готовят в ближайшее время. Насколько известно, у него уже работает бэк-офис и еще продолжается набор специалистов в него», — сказал собеседник агентства. По его словам, Федоров после назначения, вероятно, сохранит свои полномочия в цифровой сфере, поэтому нового министра вместо него назначать не будут.

Причины возможного увольнения Шмыгаля источник не назвал. Тот возглавил правительство в 2020 году. До этого был вице-премьером — министром по развитию общин и территорий.

Федорову 32 года. С 2019-го, когда правительством еще руководил Алексей Гончарук, он был вице-премьером — министром цифровой трансформации, а в минувшем марте стал вице-премьером по инновациям. Прежде был депутатом Верховной рады и внештатным советником президента Украины. Основал компанию SMMSTUDIO, которая специализировалась на настройке рекламных кампаний в соцсетях. В 2020 году вошел в украинский список «Forbes 30 до 30» как молодой визионер.