Hürriyet узнала, кого поддержит экс-кандидат в президенты Турции Оган

Синан Оган (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Бывший кандидат в президенты Турции от правого альянса ATA Синан Оган, набравший в первом туре президентских выборов 5,2% голосов, заявит о поддержке действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре, сообщает Hürriyet.

По данным издания, Оган объявит кандидата, которого он поддержит во втором туре, 22 мая.

Оган встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Эрдоганом. На переговорах действующий лидер напомнил ему о пяти пунктах программы, по которой они достигли договоренности. Эрдоган предложил ему подписать ее и поддержать его кандидатуру. «Я не могу решить это в одиночку, мне нужно встретиться с моими союзниками», — сказал в ответ Оган.

Программа включает неизменность первых четырех статей Конституции; борьбу против всех видов террористических организаций; постепенную депортацию беженцев; развитие экономической политики и гибкость в политике процентных ставок.

Эрдоган по итогам первого тура набрал 49,51% голосов. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. На втором месте — Кемаль Кылычдароглу с результатом 44,88%. Победитель определится во втором туре, который пройдет 28 мая.