Bloomberg объяснил усиление зависимости Азии от российских энергоресурсов

Bloomberg отмечает, что из-за экстремальной жары в регионах Азии спрос на российские энергоресурсы продолжает расти. Индия и Китай покупают их больше всего, тогда как Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также нарастили экспорт

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Резкое повышение температуры, наблюдаемое в последние недели в азиатских странах, усиливает зависимость региона от дешевых российских энергоресурсов, пишет Bloomberg.

По словам директора JTD Energy Services Pte Джона Дрисколла, экстремальная жара в основном держится в регионах Южной Азии, где расположены бедные страны, такие как Пакистан и Бангладеш. Из-за необходимости в дешевой электроэнергии для поддержания работы кондиционеров «российская энергетика выглядит все более привлекательной», отмечает агентство.

«Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно слишком много заботиться о международных делах», — заявил Дрисколл.

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что российский экспорт в Азию энергетического угля и природного газа — двух видов топлива, наиболее часто используемых для выработки электроэнергии, — заметно вырос с начала года. Так, экспорт угля подскочил до 7,46 млн тонн в апреле, что примерно на треть выше, чем годом ранее. Поставки сжиженного природного газа выросли на 0,1 млн тонн — до 0,4 млн. Между тем, по данным Kpler, азиатский импорт российского мазута в марте и апреле был самым высоким за всю историю наблюдений.

Китай и Индия — самые активные покупатели российской нефти, также страны покупают больше всего угля, газа и мазута. Kpler отмечает, что на две страны пришлось более двух третей экспорта российского угля, отправленного в Азию в прошлом месяце. В то же время на Южную Корею пришлось 15% поставок, а Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также нарастили экспорт.

Стимул для региона покупать больше российской энергии, вероятно, усилится из-за возникающего погодного явления Эль-Ниньо, которое уже вызвало резкое повышение ртутного столба в некоторых частях региона, отмечает Bloomberg.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса Цельсия. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. События происходят каждые 2–7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.



Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо (ENSO), потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья, и наоборот. Между этими событиями в течение нескольких месяцев наблюдается обычная температура. 3 градуса Цельсия могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе.



Ла-Нинья обычно длится два года подряд. Однако сейчас, с 2020 года, мы наблюдаем трехлетнюю Ла-Нинью. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что экваториальная часть Тихого океана вернется к нейтральному состоянию между мартом и маем 2023 года. Соответственно, вполне вероятно, что Эль-Ниньо начнется осенью 2023 года или зимой 2024-го.

1 марта Всемирная метеорологическая организация сообщила, что связанное с Эль-Ниньо потепление может начаться в ближайшие месяцы после трех лет подряд Ла-Ниньи. В мае—июле вероятность его появления возрастает до 35%, а в июне—августе — на 55%.

Связанное с Эль-Ниньо потепление может нанести ущерб мировой экономике на $3 трлн, следует из нового исследования, опубликованного в журнале Science. Авторы исследования проанализировали экономические последствия одного из наблюдавшихся периодов Эль-Ниньо, с 1982 по 1983 год, и подсчитали, что оно привело к потерям глобальной экономики в $4,1 трлн за пять лет. Событие, произошедшее с 1997 по 1998 год, стоило странам $5,7 трлн.

Так, в США наблюдалось падение ВВП на 3% даже через пять лет после каждого такого явления, в тропических странах, включая Перу и Индонезию, которые более уязвимы, последствия были еще более ощутимыми: ВВП этих стран упал более чем на 10%.