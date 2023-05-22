Bloomberg объяснил усиление зависимости Азии от российских энергоресурсов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Минобороны сообщило об уничтожении пяти наблюдательных постов ВСУ Политика, 05:14
В приморском «Русагро» нашли второй очаг африканской чумы свиней Общество, 05:11
Японский премьер пообещал принять на лечение украинских солдат Политика, 04:56
Президент Бразилии обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине Политика, 04:40
Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на G7 Политика, 04:18
Bloomberg объяснил усиление зависимости Азии от российских энергоресурсов Политика, 03:56
«Ведомости» узнали об отсрочке сдачи крупнейшего рыболовного траулера Бизнес, 03:43
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Днепропетровской и Харьковской областях прозвучали взрывы Политика, 03:14
Юристы объяснили, какие постройки можно возвести на даче без риска сноса Общество, 03:00
Антонов сравнил удары по Крыму с атакой на любой регион России Политика, 03:00
ТАСС узнал о предложении Совфеда увеличить срок ремонта по ОСАГО Общество, 02:43
В Якутии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме Общество, 02:19
Дроны для перевозки людей предложили оснащать «черными ящиками» Технологии и медиа, 02:07
В Instagram произошел сбой Общество, 02:01
Война санкций ,  
0 

Bloomberg объяснил усиление зависимости Азии от российских энергоресурсов

Bloomberg: экстремальная жара усиливает зависимость Азии от российских энергоресурсов
Bloomberg отмечает, что из-за экстремальной жары в регионах Азии спрос на российские энергоресурсы продолжает расти. Индия и Китай покупают их больше всего, тогда как Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также нарастили экспорт
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Резкое повышение температуры, наблюдаемое в последние недели в азиатских странах, усиливает зависимость региона от дешевых российских энергоресурсов, пишет Bloomberg.

По словам директора JTD Energy Services Pte Джона Дрисколла, экстремальная жара в основном держится в регионах Южной Азии, где расположены бедные страны, такие как Пакистан и Бангладеш. Из-за необходимости в дешевой электроэнергии для поддержания работы кондиционеров «российская энергетика выглядит все более привлекательной», отмечает агентство.

«Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно слишком много заботиться о международных делах», — заявил Дрисколл.

Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет, что российский экспорт в Азию энергетического угля и природного газа — двух видов топлива, наиболее часто используемых для выработки электроэнергии, — заметно вырос с начала года. Так, экспорт угля подскочил до 7,46 млн тонн в апреле, что примерно на треть выше, чем годом ранее. Поставки сжиженного природного газа выросли на 0,1 млн тонн — до 0,4 млн. Между тем, по данным Kpler, азиатский импорт российского мазута в марте и апреле был самым высоким за всю историю наблюдений.

Китай и Индия — самые активные покупатели российской нефти, также страны покупают больше всего угля, газа и мазута. Kpler отмечает, что на две страны пришлось более двух третей экспорта российского угля, отправленного в Азию в прошлом месяце. В то же время на Южную Корею пришлось 15% поставок, а Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также нарастили экспорт.

Стимул для региона покупать больше российской энергии, вероятно, усилится из-за возникающего погодного явления Эль-Ниньо, которое уже вызвало резкое повышение ртутного столба в некоторых частях региона, отмечает Bloomberg.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса Цельсия. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. События происходят каждые 2–7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли.

Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо (ENSO), потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья, и наоборот. Между этими событиями в течение нескольких месяцев наблюдается обычная температура. 3 градуса Цельсия могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе.

Ла-Нинья обычно длится два года подряд. Однако сейчас, с 2020 года, мы наблюдаем трехлетнюю Ла-Нинью. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что экваториальная часть Тихого океана вернется к нейтральному состоянию между мартом и маем 2023 года. Соответственно, вполне вероятно, что Эль-Ниньо начнется осенью 2023 года или зимой 2024-го.

Читайте на РБК Pro
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Нужны смелость и хорошее финансирование: как открыть ресторан в Дубае
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу

1 марта Всемирная метеорологическая организация сообщила, что связанное с Эль-Ниньо потепление может начаться в ближайшие месяцы после трех лет подряд Ла-Ниньи. В мае—июле вероятность его появления возрастает до 35%, а в июне—августе — на 55%.

Связанное с Эль-Ниньо потепление может нанести ущерб мировой экономике на $3 трлн, следует из нового исследования, опубликованного в журнале Science. Авторы исследования проанализировали экономические последствия одного из наблюдавшихся периодов Эль-Ниньо, с 1982 по 1983 год, и подсчитали, что оно привело к потерям глобальной экономики в $4,1 трлн за пять лет. Событие, произошедшее с 1997 по 1998 год, стоило странам $5,7 трлн.

Так, в США наблюдалось падение ВВП на 3% даже через пять лет после каждого такого явления, в тропических странах, включая Перу и Индонезию, которые более уязвимы, последствия были еще более ощутимыми: ВВП этих стран упал более чем на 10%.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Азия энергоресурсы Россия
Материалы по теме
Европейский банк оценил рост экономик стран Центральной Азии из-за России
Экономика
Почему Россия уступает позиции в Центральной Азии
Политика
Bloomberg сообщил о переизбытке газа на рынках Европы и Азии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter