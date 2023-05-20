В Киеве прогремели взрывы

В Киеве были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. В городе с 0:41 объявлена воздушная тревога.

Киевская городская администрация указала в телеграм-канале, что работает ПВО. Ранее о работе ПВО предупредила и Киевская областная администрация. В области тоже воздушная тревога.

«Страна.ua» также пишет о взрывах в Житомирской и Черниговской областях. В обоих регионах также звучит воздушная тревога.

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