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CNBC сообщил об увеличении случаев дезертирств среди моряков ВМС США

В Военно-морских силах (ВМС) США резко увеличилось число дезертировавших матросов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственное расследование.

По данным телеканала, в 2021 году число самовольно ушедших с места военной службы моряков увеличилось на 150% и составило 157 человек, что стало резким скачком по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2019 году в ВМС США было зафиксировано лишь 63 подобных случая.

Большинству дезертиров на момент инцидентов было 25 лет или меньше. Возможной причиной явления могли стать «ужасные» условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем, отметили журналисты телеканала.

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Фото:Kelby Sanders / US Navy / Global Look Press

Ранее глава американского генштаба Марк Милли заявил о необходимости обновления и модернизации армии США из-за угрозы глобального конфликта. По его словам, мир становится все более нестабильным, а великие державы планируют изменить глобальный порядок. Степень превосходства США быстро уменьшается, стране бросают вызов во всех областях ведения войны в космосе, море и воздухе.

Глава генштаба назвал очень сложной потенциальную войну с «неуловимыми врагами», ведением боевых действий в городах, которые требуют высокоточного оружия большой дальности и новых технологий.
«В мире, в который вы вступаете, потенциально может произойти серьезный международный конфликт между великими державами. И вероятность этого события увеличивается, а не уменьшается», — отметил Милли.

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