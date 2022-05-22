Захарова рассказала о попытках вербовки дипломатов спецслужбами Запада

На российских дипломатов за рубежом оказывается психологическое давление, некоторые из них сталкивались с попытками вербовки спецслужбами западных стран. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«В западных странах или странах, где соответствующее влияние спецслужб велико, они [российские дипломаты] получали конкретные предложения не на уровне единичных подходов, а на уровне конкретных писем, адресных, которые приходили на личную почту, в личные мессенджеры. На уровне шантажа и угроз относительно того, что они получат в виде бонусов, если они, почувствовав проснувшуюся совесть, пойдут за ней, выйдут за пределы посольства и начнут взаимодействовать с соответствующими спецслужбами», — рассказала она.

Кроме этого, по словам Захаровой, российские дипломаты ежедневно сталкиваются с «психологическим насилием», а дипсобственность «терпит ущерб». «Это все виды «творчества» в отношении наших посольств, это нападения на машины. <...> По-настоящему дипломаты живут на передовой», — добавила она.

Официальный представитель МИД считает, что одной из целей такой «политической кампании» против России является отчуждение из международного сообщества российской дипломатической службы.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российское посольство работает «во враждебной среде» и в адрес его сотрудников поступают угрозы физической расправы. «Деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества», — сообщил посол. Он также уточнил, что политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии».

В середине апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в отношении российских учреждений за границей осуществлялись «фактически террористические акты». Лавров добавил, что угрожают не только дипломатам: на российских граждан, по его словам, регулярно нападают. Он рекомендовал работникам дипведомств за рубежом «не ходить поодиночке».