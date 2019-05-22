Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Команда Владимира Зеленского опубликовала видео первого появления нового президента на рабочем месте и о его впечатлениях о кресле, в котором раньше сидел Петр Порошенко

Владимир Зеленский (Фото: AP)

В ролике, который появился на канале «Зе! Президент» в YouTube, показан первый день Зеленского в должности главы государства: его инаугурация, выступление перед депутатами Верховной рады, выход к людям и первое посещение им в качестве главы государства рабочего кабинета в здании администрации президента.

На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес. «Что вы хлопаете?» — тут же спрашивает соратников новый президент.

«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — говорит после этого Зеленский собравшимся за столом в президентском кабинете.

Видео: Зе!Президент / YouTube

Ранее Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании администрации на Банковой улице. По его словам, АП должна работать не в правительственном квартале, а в более открытом месте. При этом он не уточнил, куда именно намерен переехать.

Администрация президента Украины в настоящее время находится в здании, в котором изначально (после постройки в 1939 году) находился штаб Киевского военного округа, а после войны — Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Резиденцией главы государства здание стало в январе 1992 года.