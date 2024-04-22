 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов

Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов
Фото: Семен Саливанчук / Fotodom / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Fotodom / Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России единого государственного реестра адвокатов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Его будет вести Минюст. В нем будут содержаться сведения о претендентах, принесших присягу адвоката, а также о тех, кто не сдал квалифицированный экзамен.

«Единый государственный реестр адвокатов является федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения об адвокатах. Федеральная палата адвокатов обеспечивает передачу федеральному органы юстиции в электронной форме сведений о претендентах, принесших присягу адвоката, сведений о претендентах, не сдавших квалифицированного экзамена, и сведений содержащихся в реестрах адвокатский образований, в объеме сведений, определенном по согласованию с Федеральной адвокатской палатой», — говорится в документе.

Ресстр будет вестись на бумаге и/или в электронном виде.

Материал дополняется

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10