Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов

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Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России единого государственного реестра адвокатов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Его будет вести Минюст. В нем будут содержаться сведения о претендентах, принесших присягу адвоката, а также о тех, кто не сдал квалифицированный экзамен.

«Единый государственный реестр адвокатов является федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения об адвокатах. Федеральная палата адвокатов обеспечивает передачу федеральному органы юстиции в электронной форме сведений о претендентах, принесших присягу адвоката, сведений о претендентах, не сдавших квалифицированного экзамена, и сведений содержащихся в реестрах адвокатский образований, в объеме сведений, определенном по согласованию с Федеральной адвокатской палатой», — говорится в документе.

Ресстр будет вестись на бумаге и/или в электронном виде.

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