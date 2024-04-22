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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одесской области

Сюжет
Военная операция на Украине
В Одесской области повреждены склады и сельхозтехника на территории фермерского хозяйства, сообщили в ВСУ. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре

После ночных взрывов в Одесской области повреждены склады на территории фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника, сообщает Оперативное командование ВСУ и глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-каналах.

По их данным, пострадавших нет.

В ночь на 22 апреля в Одесской области среди прочих регионов объявляли воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО.

Одесские власти сообщили о попадании по порту в области
Политика
Фото:Нина Ляшонок / Reuters

21 апреля «Зеркало недели» писало о взрывах в Одессе. Кипер позже заявил о попадании по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесская область ВСУ фермерские хозяйства повреждение
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