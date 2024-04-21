Одесские власти сообщили о попадании по порту в области
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил о попадании ракеты в транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.
Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу. «Зеркало недели» сообщило, что в Одессе прогремел взрыв.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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